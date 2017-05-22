Türkiye Amerika'ya nota verdi. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi John Bass, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında Türk Büyükelçilik konutu önündeki kavgayla ilgili Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Bass’e sözlü ve yazılı protesto verildi.

Amerika'ya sözlü ve yazılı protesto verildi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi sonrası gittiği Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği önünde korumalarla PKK/PYD’liler arasında arbede yaşanmıştı.



Kavgayı ayırmak için taraflara müdahale eden ABD polisinin Cumhurbaşkanlığı Koruma polislerini de copladığı görülmüştü.



Olaylarla ilgili Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak ABD yönetiminin duyduğu rahatsızlık bildirilmişti.



Ankara’nın yanıtı ise gecikmedi. ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass Dışişleri Bakanlığı’na çağrIldı. Bass’e sözlü ve yazılı protesto verildi.



Açıklama Dışişleri Bakanlığından yazılı olarak yapıldı.



DİPLOMATİK TEAMMÜLLERE AYKIRI

Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta Washington'ı ziyareti sırasında, Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik personelinin Sayın Bakanımızın yakın koruma ekibine karşı yerleşik diplomatik kural ve teamüller hilafına sergilemiş oldukları profesyonelliğe aykırı saldırgan davranışlar bugün bakanlığımıza çağrılan ABD Büyükelçisi nezdinde sözlü ve yazılı olarak protesto edilmiştir.



Açıklamada “ABD makamlarının bu olayı soruşturması ve gerekli açıklamanın tarafımıza yapılması resmen talep edilmiştir” denildi.







Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta Vaşington'u ziyareti sırasında, Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik personelinin Sayın Bakanımızın yakın koruma ekibine karşı yerleşik diplomatik kural ve teamüller hilafına sergilemiş oldukları profesyonelliğe aykırı saldırgan davranışlar bugün Bakanlığımıza çağrılan ABD Büyükelçisi nezdinde sözlü ve yazılı olarak protesto edilmiş, ABD makamlarının bu olayı soruşturması ve gerekli açıklamanın tarafımıza yapılması resmen talep edilmiştir.



ABD Büyükelçisi ile yapılan görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımızın Vaşington'da bulunduğu süre zarfında karşılaşılan ve ABD makamlarının gerekli önlemleri programın her aşamasında alamamasından kaynaklanan güvenlik zaaflarının, diğer her açıdan başarılı geçen bu önemli ziyareti gölgeleyemeyeceği vurgulanmıştır.



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