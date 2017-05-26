Amerika, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumalarının Washington'daki Büyükelçilik Konutu önünde PYD yandaşlarının protestosuna müdahalesini kınayan karar tasarısını kabul etti. Amerika Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde kabul edilen karara Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "yanlı tasarıyı reddediyoruz" dedi.

Amerika, PKK/PYD yandaşlarının protestosuna müdahale edilmesini kınayan tasarıyı kabul etti. Dışişleri Bakanlığı terör yanlısı tasarıya sert tepki gösterdi.



Amerika Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi toplandı. Washington'daki Büyükelçilik Konutu önünde yaşananlar görüşüldü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumalarının terör yandaşlarına müdahalesini kınayan karar tasarısı oylandı.



Kongre üyelerinin söz almasının ardından tasarıların tümü toplu olarak "sesli oylama" yöntemiyle komisyondan geçti.



Oturumda Kongre üyeleri Türk güvenlik ekibine sert eleştiriler yönelttiler. Yaşananların hesabının Türk hükümetinden sorulması gerektiğini söylediler.



Üyelerden biri daha da ileri gitti, konut önünde yaşananları "haydutluk" olarak nitelendirdi.



Amerika'nın bu adımına Dışişlerinden yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımladı. Bakanlık sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu'nun paylaştığı açıklamada gerçeklerin çarptırıldığı, karar tasarısının yanlı olduğu ve alelacele oylandığı ifade edildi.



"Karar tasarısını reddediyoruz" diyen Müftüoğlu, olayın Amerikan makamlarının önlem almamalarından kaynaklandığını belirtti.





ulusalkanal.com.tr