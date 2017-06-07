Ankara'nın itirazlarına rağmen terör örgütü PKK/YPG ile Rakka operasyonuna başlayan ABD'nin, İncirlik üssünü harekâtta aktif olarak kullandığı ortaya çıktı. Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis terör örgütüne hava desteğinin İncirlik'Ten verildiğini açıkladı.

Türkiye'nin kırmızı çizgilerini çiğneyen, tepkilere rağmen terör örgütüne ağır silahlar veren ABD, Türkiye'ye rağmen Türkiye'yi kullanmaya devam ediyor.



İncirlik üssü Amerika'ya kapatılsın tartışmaları sürerken, ABD'nin, terör örgütü PKK/YPG ile başlattığı Rakka operasyonunda İncirlik'i aktif olarak kullandığı ortaya çıktı.



PKK/YPG kontrolündeki DSG'nin, üç koldan ilerlediğini duyurduğu Rakka operasyonuyla ilgili bir açıklama da Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis'den geldi.



Basın bilgilendirmesinde konuşan Davis, terör örgütüne verilen silahların sadece IŞİD'e karşı kullanıldığını savundu.



Pentagon Sözcüsü "Türkiye'nin operasyona katılıp katılmadığı" yönündeki sorular karşısında ise İncirlik'i aktif olarak kullandıklarını açıkladı.



Türkiye’nin IŞİD’e karşı uluslararası koalisyonun bir parçası olduğunu vurgulayan Davis “İncirlik’i IŞİD’e yönelik hava saldırılarında kullanmaya devam ediyoruz. İncirlik de Rakka Operasyonu’nda kullanılıyor” dedi.



Operasyonun YPG/PYD ile yapılmasına sert itirazlarda bulunan AKP hükümetinin İncirlik'in kullanılmasını veto etmediğini öne sürüldü. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre askeri kaynaklar ABD'nin Rakka operasyonunda, İncirlik’te konuşlu ‘tank avcısı’ olarak bilinen A-10 tipi savaş uçaklarını kullandığını açıkladı.



ulusalkanal.com.tr