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ABD, IŞİD'in üç liderini öldürdü

Pentagon, Irak ve Suriye'deki operasyonlarda terör örgütünün üç kritik isminin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD, IŞİD'in üç liderini öldürdü

ABD Savunma Bakanlığı, aralarında Türkiye'den Mustafa Güneş isimli birisinin de olduğu 3 üst düzey IŞİD teröristinin öldürüldüğünü açıkladı.

Pentagon, Mustafa Güneş'in Suriye'nin Mayadin kentinde 27 Nisan'da düzenlenen bir hava operasyonunda öldürüldüğünü duyurdu.

Güneş'in 'dış operasyonlar sorumlusu' olduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, yapılan açıklamada, terör örgütü IŞİD yöneticilerinin 3 ayrı saldırıda öldürüldüğü de belirtildi.

Savunma Bakanlığı, öldürülen diğer IŞİD teröristlerinin isimlerini Cezayir kökenli Abu Asim al-Jazeri ve doğum yeri belirtilmeyen Abu Khattab al-Rawi olarak açıkladı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #lider #ışid #abd
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