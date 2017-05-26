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ABD'nin 'kayıp' dediği silahları terör örgütü PKK kullanıyor

Amerika'nın 1 milyar dolar değerindeki silah ve askeri malzemelerini terör örgütü PKK kullanıyor. Türk istihbarat kaynakları Amerika'nın Irak'taki kayıp silahların izini bilerek kaybettiğini, silahların terör örgütleri IŞİD ve PKK’da olduğunu belirtti.

ABD'nin 'kayıp' dediği silahları terör örgütü PKK kullanıyor

Amerika'nın "kayıp" dediği 1 milyar dolarlık silah ve askeri malzemeleri terör örgütü PKK kullanıyor.

Uluslararası Af Örgütü, Bilgi Edinme Hakkı kapsamında yaptığı başvurular sonucu Amerika Savunma Bakanlığı’nın gizliliği kaldırılmış denetim raporuna ulaştı. Raporda Amerikan ordusunun 1 milyar dolarlık silah ve diğer askeri malzemelerinin kaydı görünmüyor.

Türk istihbarat çevreleri Amerika'nın Irak’a verdiği silahların kaybolduğu iddialarının gerçek olmadığını belirtti. Aydınlık'a konuşan yetkililer, "Amerika'nın silahların izini bilerek kaybettiğini" vurguladı. 

İstihbarat kaynakları, "Amerika'nın kaybettiği silah birkaç tüfek, birkaç bomba değil. Milyar dolarlık silah ve mühimmat, ‘izini kaybettik’ iddiaları çok komik. ABD bu silahları zaten bölge planlarında yasa dışı gruplara vermek için getirdi. Bu günler için hazırlık yaptı." değerlendirmesi yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Soner Polat da "kayıp" iddialarını "gülünç" olarak niteledi. Polat, "Ortaya çıkan durum CIA ve Pentegon’un örtülü operasyonlarıdır." dedi.

Amerika'nın bölgeye silah sevkıyatı "Irak Eğit ve Donat Fonu" kapsamında yapılmıştı. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #aydınlık #istihbarat #uluslararası af örgütü #amerika #ışid #pkk #abd
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