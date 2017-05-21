IŞİD operasyonu bahanesi ile Amerika'nın gönderdiği ağır silahlar terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye ulaştı.
Silahlar Amerika öncülüğündeki koalisyonun operasyonlara başlayacağı Rakka'ya değil Türkiye sınırına getirildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın imzası ile gönderilen silahlar, Türkiye'ye sınırının sıfır noktasında bulunan Kamışlı'ya sevk edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinin tam karşısında yer alan Kamışlı, operasyonun düzenleneceği Rakka'ya yaklaşık 300 kilometre mesafede yer alıyor.
Ağır silahları taşıyan kamyon ve TIR'larla taşındı. Terör örgütü PYD'nin üst düzey yetkililerinin teslim aldığı silahların fotoğrafları paylaşıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına kalkan olan ABD tanklarının namluları da hâlâ Türkiye'ye dönük.
Amerika'nın PKK'nın suriye uzantılarına silah yardımının süreceği belirtiliyor.
ulusalkanal.com.tr
Amerika'nın kara gücüm dediği PKK/PYD'ye verdiği silahlar, Türkiye sınırındaki Kamışlı'da görüntülendi. IŞİD'le mücadele için gönderildiği savunulan silahların Rakka'ya değil de Kamışlı'ya sevk edilmesi dikkat çekti.
IŞİD operasyonu bahanesi ile Amerika'nın gönderdiği ağır silahlar terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye ulaştı.