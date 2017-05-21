Amerika'nın kara gücüm dediği PKK/PYD'ye verdiği silahlar, Türkiye sınırındaki Kamışlı'da görüntülendi. IŞİD'le mücadele için gönderildiği savunulan silahların Rakka'ya değil de Kamışlı'ya sevk edilmesi dikkat çekti.

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