ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ye verdiği zırhlı araçlar görüntülendi

Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, Amerika'nın verdiği zırhlı araçları sahaya indirdi. Washington'un gönderdiği askeri araçların fotoğlarını AFP yayınladı. İşte Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde tepki gösterilmesine rağmen PYD'ye verilen araçların fotoğrafları.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye silah, eğitim ve hava desteği veren Amerika bu kez zırhlı araç gönderdi. PYD'ye gönderilen araçlar Rakka yolunda görülendi.



Obama döneminde birçok kez terör örgütü PYD'ye silah veren Amerika Donald Trump'ın göreve gelmesinden sonra da bir ilke imza attı. Bu kez zırhlı araçlar terör örgütü PYD'ye gönderildi.



Trump yönetiminin bu karara 2017 yılının ilk Milli Güvenlik Toplantısı'da da ele alındı. MGK sonrası yayınlanan bildiride karara açık tepki gösterildi. Bildiride "Terör örgütlerinin muhatap olarak kabul edilip, bu örgütlere çeşitli usullerle silah yardımında bulunulmasının, terörün güçlenmesine ve yayılmasına zemin hazırladığı belirtilmiştir." ifadeleri yer aldı.



Amerika yönetimi Türkiye'nin sert tepkisine rağmen zırhlı araçları gönderdi. PYD'ye gönderilen zırhlı araçlar AFP ajansı tarafından görüntülendi.



Terör örgütü PYD, Amerika'nın verdiği zırhlı araçları sahaya indirdi.



PYD'li teröristleri zırhlı araçların önünde poz verdi.



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