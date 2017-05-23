Amerika, terör örgütü PYD/PKK’ya 15 ve 20 Mayıs günlerinde iki büyük askeri sevkıyat yaptı. Silah ve mühimmatlar 100 TIR'la Irak'taki Simelka sınır kapısı üzerinden Suriye'ye sokuldu.

Amerika, terör örgütü IŞİD'le mücadele bahanesiyle Suriye'de terör örgütü PYD/PKK’ya iki büyük askeri sevkiyat yaptı.



Sevkiyatlar, Amerika Başkanı Donald Trump'ın terör örgütüne ağır silahlar verilmesi kararını imzalamasından yaklaşık 1 hafta sonra yapıldı. 15 ve 20 Mayıs günlerinde Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından yapılan iki ayrı sevkıyatta 100 TIR dolusu ağır silah terör örgütü PYD/PKK bölgesine taşındı.



Haseke'ye, ardından Rakka'nın kuzey kırsalına yönelen, içinde çok sayıda akaryakıt tankeri de olan konvoylarda askeri zırhlı araç, iş makinası ve konteynırlara yüklü mühimmat taşındı.



Amerika daha önce terör örgütüne çoklu roket atar rampaları, 80 ve 120 milimetre havan, MK19 bomba atar, M4 Cabrine ve M16 piyade tüfekleri, askeri araçlar, zırhlı personel taşıyıcıları ve Türkiye'ye satmaya yanaşmadığı FGM-148 Javelin tank savar füzeleri vermişti.



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