ABD, Rakka operasyonunu Fırat Kalkanı'nı durdurmak için erteledi

Amerika'nın Rakka operasyonunu, Fırat Kalkanı Harekatı'nı durdurmak için erteledi. Ulusal Kanal’a konuşan üst düzey güvenlik kaynakları, ABD’nin bu hamlesiyle IŞİD’in El Bab’a; YPG’nin de Menbiç’e gittiğini söyledi. Hedef ise Türkiye’nin Suriye’de önünü kesmek.

Amerika, Türkiye’ye karşı IŞİD ve PYD’nin elini rahatlattı. Amerika, Fırat Kalkanı Harekatı'nı engellemek için Rakka operasyonunu erteledi.



PYD ve silahlı gücü YPG’ye silah desteğini yoğunlaştıran Amarrika'nın Rakka operasyonunu ilkbahara erteleme nedeni ortaya çıktı.



Ulusal Kanal’ın üst düzey güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre, ABD’nin planı, PYD ve IŞİD’in elini güçlendirmek. İki terör örgütünün de Fırat Kalkanı Harekatı'na karşı odaklanmasını sağlamak.



Güvenlik kaynakları, Rakka operasyonunun ertelenmesi ile birlikte IŞİD’in El Bab’a daha fazla kuvvet yığdığını söyledi. Kaynak, "El Bab’ta 300 kadar IŞİD’li vardı, Rakka operasyonunun ertelenmesiyle birlikte 800 IŞİD’li daha bu bölgeye takviye edildi" dedi.



Rakka’ya operasyona hazırlanan PYD ise Türkiye’nin El Bab’tan sonra operasyon yapacağı Menbiç’e yığıldı. Yaklaşık 2 bin kadar PYD’linin bulunduğu Menbiç’e ağır silahların ve tuzakların kurulduğu belirtiliyor. Silahlar ise Washington tarafından veriliyor.



ABD’nin Fırat Kalkanı Harekatı'nı tıkamak istediğini belirten güvenlik kaynağı, “ABD kesinlikle Münbiç’e ve diğer PYD bölgelerine yönelmemizi istemiyor” ifadesini kullandı.



Üst düzey güvenlik kaynağı Amerika'nın itirazlarına rağmen, Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı'nı tamamlama konusunda kararlı olduğunu vurguladı.



HABER: ERDEM ATAY

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