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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, teröristlerle yemek yedi

Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, PKK/PYD'li teröristlerle akşam yemeği yedi. Yemeğin ardından Amerikan Kongresi skandal bir karar aldı. Washington'da, Cumhurbaşkanlığı korumaları ile terör yandaşları arasında çıkan arbededen Türkiye sorumlu tutuldu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, teröristlerle yemek yedi

PKK/PYD'li teröristlerle Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan akşam yemeği yedi. Ardından Amerikan Kongresi, "Washington'daki olaylardan Türkiye sorumlu" kararı verdi.

Yemekte, Washington'da terör örgütü PKK/PYD yandaşları ile Cumhurbaşkanlığı korumaları arasında Türk Büyükelçiliği önünde yaşanan arbede değerlendirildi.

Amerika'da Türkiye aleyhine propaganda faaliyetlerinde birleşen terör örgütleri PKK/PYD ve FETÖ'nün ortaklığı Kongre'den skandal bir Türkiye kararının çıkmasına neden oldu.

Amerikan Kongresi, olaydan Türkiye’yi sorumlu tuttu. Kongre'nin açıklamasında "Birkaç Türk güvenlik görevlisi, silahsız göstericileri dövdü, tekmeledi ve boğazladı" ifadesi kullanıldı.

Kongrenin kararında ayrıca FETÖ'den "himmet" aldığı bilinen Demokrat ve Cumhuriyetçi vekillerin desteğinin etkili olduğu öğrenildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #abd #terörist #yemek #pkk #pyd
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