Amerika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Washington Büyükelçiliği önünde yaşanan olayların peşini bırakmıyor. Kongreye sunulan kınama karar tasarısında Türk korumaların Amerikan yasaları altında yargılanması istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında terör örgütü PKK yandaşlarının çıkardığı olaylara göz yuman Amerika, korumaların Türk vatandaşını yaralayan saldırganlara yaptığı müdahalenin peşini bırakmıyor.



İki ülke arasında diplomatik krize yol açan olay nedeniyle ABD Kongresine kınama karar tasarısı sunuldu. Tasarı Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Ed Royce önderliğinde hazırladı.



"Büyükelçilik önünde sözde barışçıl protestoculara yönelik şiddetin kınandığı" tasarıda, Türk korumaların Amerikan yasaları altında yargılanması gerektiği ve gelecekte benzer olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yapıldı.



Korumaların Amerika'da üçüncü kez şiddet eylemine karıştığı belirtilen tasarı da Türk güvenlik güçlerinin profesyonel olmayan ve vahşi bir şekilde davrandığı savunuldu.



Tasarının bugün Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonunda ele alınması bekleniyor.





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