Terör örgütü yandaşlarının Washington'da çıkardığı olaylara Türk korumaların müdahale etmesi ile başlayan diplomatik krizde peş peşe karşılıklı hamleler atıldı. ABD Büyükelçisi John Bass Dışişlerine çağırılarak nota verildi. Türkiye'nin nota vermesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk güvenliklerin davranışları rahatsızlık verici" ifadeleri kullanıldı.

Washington Büyükelçiliği önünde bir Türk vatandaşını yaralayan terör örgütü yandaşlarına Türk korumaların müdahale etmesi ile başlayan diplomatik gerilim sürüyor.



Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 17 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Türkiye bu davranışa, nota ile yanıt verdi. ABD Büyükelçisi John Bass Dışişlerine çağrıldı ve saldırgan tutum protesto edildi.



Dışişleri açıklamasındada ABD makamlarının gerekli önlemleri alamamasından kaynaklanan güvenlik zaaflarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her açıdan başarılı geçen önemli ziyaretini gölgeleyemeyeceği de vurgulandı.



Türk Dışişlerinin bu adımının hemen ardından ABD Dışişleri Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Büyükelçi John Bass'e nota verildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Bakanlık korumalarının davranışları rahatsızlık verici" ifadeleri kullanıldı.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da "Basit şekilde kabul edilemez. Hâlâ süren bir soruşturma var. Çıkacak sonucu bekleyeceğiz. Türk Büyükelçiliğinde yaşananlarla ilgili dehşete düştüğümüzü ilettik” dedi.





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