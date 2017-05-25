Darbe girişimi sanıklarının duruşmalarda yuhalatılması ve önlerine idam ipi atılması tepki çekti. Uzmanlar, bunların yargıya güveni sarstığını belirtti

Sincan’da başlayan ABD/FETÖ darbe girişiminin Genelkurmay ayağı ile ilgili davada sanıkların birtakım göstericilerin önünden geçirilerek protesto ettirilmesi ve göstericilerin sanıklara idam ipi atması eleştirildi. Abdullah Öcalan’ı yargılayan Hakim Turgut Okyay Aydınlık’a yaptığı değerlendirmede, bu tür olayların yargıya güveni sarstığını belirterek, “Yargı bu tür olaylara izin vermemelidir. Biz Abdullah Öcalan’ı yargılarken salonda birileri İstiklal marşı okumaya kalktı. Bazı arkadaşlar da İstiklal Marşı’nı duyunca ayağa kalkmak istedi. Hemen onların ayağa kalkmasını ve İstiklal Marşı şovunu önledim. Orası duruşma salonuydu. Bu tür olaylara izin verilmesi yargılamaya gölge düşürürdü” dedi.

Yargıya güven duyulmasının önemine dikkat çeken Okyay, “Bu tür olaylar en çok FETÖ ile mücadeleye zarar verir. FETÖ’ye yarar. Öcalan’ın yargılanmasına dünyada kimse itiraz edemedi. FETÖ yargılamasında Öcalan yargılaması örnek alınmalı. Aynı titizlik gösterilmeli. Şu anda yargılananlar arasında suçsuz olanlar da çıkabilir. Öyle bir yargılama yapılmalı ki herkes verilecek karara saygı duysun” diye konuştu.



GÖRÜNTÜLERDEN RAHATSIZ OLDUM



Abdullah Öcalan’ın yargılandığı davanın savcısı Talat Şalk da Sincan’da başlayan FETÖ darbe davası öncesinde yaşanan görüntülerin kendisini rahatsız ettiğini ifade etti. Duruşma öncesinde yapılan protestoların önceden hazırlanmış olduğu intibası edindiğini vurgulayan Şalk, “Sanıkların halkın arasından geçirilmesi yanlış. Gösterilere izin verilmesi ve ortaya çıkan görüntü hukuk açısından rahatsız edici. Öcalan yargılanırken de benzer davranışlar içine girmek isteyenler oldu. Ama kesinlikle izin verilmedi. Dava bu tür tartışmalardan uzak bir şekilde yürümeli ve bir an önce sonuçlandırılmalı. Açılan davalarda sanık sayısı mümkün olduğunca azaltılmalı. Gerçek suçlular şiddetle cezalandırılmalı. Ama hiçbir tartışmaya fırsat verilmemeli. Öcalan’ın yargılanması örnek alınmalı” görüşünü savundu.



NEDEN SADECE ASKER PROTESTO EDİLİYOR



Öcalan’ı sorgulayan emekli Albay Hasan Atilla Uğur da Sincan’da yapılan duruşma öncesi yaşananlara itiraz etti. Sanıkların duruşma salonuna götürülürken yapılan protestoları kınayan Uğur, binlerce yıllık Türk devletinin geleneğinde böyle şeyler olmadığını ifade etti. Yaşananları “FETÖ davasını sulandırma girişimi” olarak niteleyen Uğur şunları söyledi:



“Abdullah Öcalan onbinlerce kişinin katili. Ama biz onu aldığımızda taşkınlıklara izin vermedik. Müdahil avukatların şovlarına izin verilmedi. Tüm dünyaya örnek olacak bir yargılama yapıldı. Hiç kimse yargılamaya toz konduramadı. Önceki gün Sincan’da yaşanan olayları iyi incelemek lazım. Protesto gösterilerini yapanlar şehit yakınları değil. Şehit yakınlarından sadece birkaç kişi var. FETÖ’ye mağduru oynatma çabası gözleniyor. Bazıları alet olsa da bu bir ABD planı. Herkes dikkatli olmalıdır. Abdullah Öcalan’ın yargılaması örnek alınmalıdır.”



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