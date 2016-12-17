Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan muhabere onbaşı Abdülsamet Özen'in, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

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Erciyes Üniversitesi yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan Özen'in Yeniyalı Mahallesi'ndeki baba ocağına giden Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban ve Körfez Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fikret Çetinkaya, yetkililer eşliğinde acı haberi anne Hayriye ve baba Hüseyin Fehmi Özen'e verdi.

Haberin duyulmasının ardından yakınları, şehidin babaevine taziye ziyaretinde bulundu, eve Türk bayrakları asıldı.

Şehidin dayısı Muhammed Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4,5 aylık asker olan yeğeninin acemilik görevini Manisa'da yaptığını söyledi.

Yeğeni Özen'in usta birliği için Kayseri Komando Tugay Komutanlığına gittiğini dile getiren Küçük, şunları kaydetti:

"Daha önce duyardık, şimdi yaşıyoruz. Benim de oğlum asker. Yeğenimle en son 15 gün önce görüşmüştük. Hakkari'de görev yaptı. Kayseri'ye 12 gün önce geldi. En yüksek mertebeye ulaştı, Peygamberimize komşu oldu. Çocuğum asker, o da Şırnak'a gidecek. Allah'ın takdiri ne ise o olacak. Geride çok askerimiz var. Hainlere fırsat vermeyeceğiz."