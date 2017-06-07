İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde "Yeşil" kategoride yer alan bölücü terör örgütü mensubu Abdurrahim Aslan'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın 27 Mayıs Cumartesi günü Van'ın Çatak ilçesinde gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda etkisiz hâle getirilen terör örgütü mensubu teröristlerden birinin "terörden arananlar" listesinde yer aldığı öğrenildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; terörden arananlar listesinde "Yeşil" kategoride yer alan Van sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sorumlusu Demhat Faraşin-Hasan (K) Abdurrahim Aslan olduğu tespit edildi.Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Mayıs 2017 günü gerçekleşen operasyona ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:"27 Mayıs 2017 tarihinde, alınan anlık bir istihbarat sonucunda, 22:02-22:28 saatleri arasında Van Çatak kırsalına, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; harekât sonucunda BTÖ’ye ait üç adet silah mevzii (biri DOÇKA mevzii), bir barınma alanı ve silahlı saldırı hazırlığı içinde olan 10 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."