Ankara, Bilecik, Tokat, Uşak, Ardahan, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Erzurum ve Adana'daki bazı taşınmazlarla ilgili acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara, Bilecik, Tokat, Uşak, Ardahan, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Erzurum ve Adana'daki bazı taşınmazların, çeşitli projeler kapsamında acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.



Söz konusu kamulaştırmalara ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Ankara, Bilecik ve Tokat'ta tesis edilecek santrallerin yapımı amacıyla bazı taşınmazların Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.



Kahramanmaraş-Göksun Devlet Yolu yapım çalışmaları kapsamındaki bazı taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, "154 kV Pazarcık Trafo Merkezi", "154 kV Erzurum II-Hınıs Enerji İletim Hattı İrtibatı", "154 kV Kozan-Ceyhan 2 Enerji İletim Hattı Yenileme", "154 kV Gümüşhane-Köse Brş.N. Yenileme Enerji İletim Hattı", "Bağıştaş 380 TM İrtibat Hatları" projeleri kapsamındaki bazı taşınmazlar ise Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.



Öte yandan, "Küçük Su İşleri Projesi" kapsamındaki Uşak Merkez Selvioğlu Göleti ve sulaması işinin yapımı amacıyla bazı taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması, Ardahan'ın Posof ilçesindeki bazı taşınmazların sanayi alanı olarak kullanılmak üzere acele kamulaştırılması, Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi hakkında karar alındı.