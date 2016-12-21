Avrasya Tüneli'nin açılışı dün yapıldı ancak geçişler yarın başlayacak. Ertelemeden haberi olmayan ve tüneli kullanmak isteyen vatandaşlar kapalı olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

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Kimi işine yetişmek istiyordu.



Kimi ise tüneli görmek için Adana'dan gelmişti.



Resmi açılışı dün yapılan Avrasya Tüneli, sinyalizasyon çalışmaları tamamlanmadığı için geçişi 22 Aralık Perşembe gününe ertelendi.



Erteleme'den haberi olmayan vatandaşlar "ilk geçiş" heyecanı ile tünele geldi ancak kapalı olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.



Öyle ki girişinde bulunan ve trafiğe yarın saat 07:00'de açılacağını duyuran ışıklı uyarı levhası bile bazı sürücüleri tünelden geçiş çabasından vazgeçiremedi.



Sağ şeritten ilerleyip tünele girmeye çalışan sürücüler kapalı olduğunu görünce aniden şerit değiştirmek zorunda kaldı. Bu da zaman zaman kaza riskini ortaya çıkardı.



Sürücüler, tünel geçiş ücretinin 15 lira olmasına da tepki gösterdi.



Ulaştırma Bakanlığı tünelin 22 Aralık 2016 günü saat 07.00 itibarıyla hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. İlk etapta her gün 07.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Avrasya Tüneli 30 Ocak itibarıyla 24 saat hizmet vermeye başlayacak.





ulusalkanal.com.tr