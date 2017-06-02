Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Noterler Birliği'nde düzenlenen "Türkiye Noterler Birliği Olağan Genel Kongresi"ne katılarak konuşma yaptı. Fetullahçı Terör Örgütü ile ilgili açıklamada bulunan Bozdağ, "Şunu çok net söylüyorum, terör örgütü FETÖ'ye ve onun elebaşlarına söylüyorum: Ne yapıyorsanız, yaptıklarınızdan bu devletin haberi oluyor." diye konuştu.

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