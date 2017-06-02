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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan FETÖ açıklaması: Ne yapıyorsanız, yaptıklarınızdan bu devletin haberi oluyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Noterler Birliği'nde düzenlenen "Türkiye Noterler Birliği Olağan Genel Kongresi"ne katılarak konuşma yaptı. Fetullahçı Terör Örgütü ile ilgili açıklamada bulunan Bozdağ, "Şunu çok net söylüyorum, terör örgütü FETÖ'ye ve onun elebaşlarına söylüyorum: Ne yapıyorsanız, yaptıklarınızdan bu devletin haberi oluyor." diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan FETÖ açıklaması: Ne yapıyorsanız, yaptıklarınızdan bu devletin haberi oluyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Noterler Birliği'nde düzenlenen "Türkiye Noterler Birliği Olağan Genel Kongresi"ne katıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Genelkurmay ana davasındaki sanık ifadelerine ilişkin olarak "Akıncı Üssü'nde fotoğrafı, görüntüsü, her şey var. 'O ben değilim' diyor. Örgütün elebaşı, terörist başı Gülen talimat veriyor, 'Her şeyi reddedeceksiniz, inkar edeceksiniz.' Güneşin varlığı inkar edilebilir mi, görüyoruz hepimiz. İnkar ediyorlar. Türk milletinin, mahkeme heyetinin aklıyla alay edercesine inkar ediyorlar, reddediyorlar." dedi. 

Adalet Bakanı Bozdağ, "Şunu çok net söylüyorum, terör örgütü FETÖ'ye ve onun elebaşlarına söylüyorum: Ne yapıyorsanız, yaptıklarınızdan bu devletin haberi oluyor." diye konuştu.

Bozdağ, "Türkiye, neredeyse eş zamanlı 10 terör örgütü ile mücadele eden tek ülke" ifadelerini kullandı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #türkiye noterler birliği #adalet bakanı #bekir bozdağ
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