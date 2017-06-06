Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ lideri Gülen'in Türk vatandaşlığından çıkarılmasının, Türkiye'ye iadesine engel teşkil etmeyeceğini ve yargılama hakkını ortadan kaldırmayacağını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türk vatandaşlığından çıkarılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, aralarında Gülen'in de bulunduğu 130 kişiyi kapsayan "Yurda dön çağrısı" ilanına ilişkin soruya yanıt verdi.



"Vatandaşlıktan çıkarma prosedürün işlediğine" dikkat çeken Bozdağ, ABD ile ilişkilerde ana gündemin Gülen'in geçici olarak tutuklanıp Türkiye'ye iade edilmesi olduğunu söyledi.







Bozdağ "Türkiye'nin bundan vazgeçmesi asla söz konusu değil. Gülen'i eninde sonunda Türkiye'ye getirip yargının karşısına çıkaracağız" dedi.



Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılmasının Türkiye'ye iadesinden vazgeçildiği anlamına gelmediğini kaydeden Bozdağ "Türkiye'nin yargılama hakkının ortadan kalkmasının hiçbir şarta söz konusu değil. Geçici tutuklanmasına da, iadesine de engel değil" ifadelerini kullandı.



"Vatandaşlıktan çıkarma kararını Bakanlar Kurulu verecek. Henüz bu yönde alınmış bir karar yok" diyen Adalet Bakanı "Bakanlar kurulunun böyle bir adım atıp atmayacağı da şimdiden kestirilemez" değerlendirmesinde de bulundu.



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