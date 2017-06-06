Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fetullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkartılmasının iade sürecine engel olmadığını söyledi. Bozdağ, "Türkiyenin yargılama hakkı mahfuzdur" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Vatandaşlıktan çıkarma iade sürecine engel değildir" dedi.



Bozdağ, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bozdağ, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılma sürecine ilişkin soru üzerine, Fetullah Gülen'in Türk vatandaşlığından çıkarılmasının, Türkiye'ye iadesine engel teşkil etmeyeceğini, yargılama hakkını ortadan kaldırmayacağını söyledi.



Bozdağ "Türkiyenin yargılama hakkı mahfuzdur" dedi.







Haklarında soruşturma yürütülen ve firari durumda olan, aralarında Fethullah Gülen, HDP Milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer ile eski HDP milletvekili Özdal Üçer'in de bulunduğu 130 isim 3 ay içinde Türkiye'ye dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılıyorlar. Listede FETÖ, PKK ve IŞİD'ten aranan isimler olduğu belirtiliyor.





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