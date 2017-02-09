TSK'dan açıklama
TSK'dan açıklama
İstanbul'da düğmeye basıldı: Sayının artması bekleniyor
İstanbul'da düğmeye basıldı: Sayının artması bekleniyor
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Ankara'da silahlı saldırı
Ankara'da silahlı saldırı

Adalet Bakanı Bozdağ: Referandum tarihi 16 Nisan olarak görünüyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Referandum tarihi 16 Nisan olarak görünüyor" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ: Referandum tarihi 16 Nisan olarak görünüyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TRT Haber'e konuk olan Bozdağ, referandum tarihini açıkladı.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Referandum tarihi 16 Nisan olarak görünüyor.

Kirli bir kampanya yürütülüyor, biz halkımıza bu konuyu doğru bir şekilde anlatacağız.

Hayır kampanyasını yürütenler AK Parti'nin içine yönelik de hesap yapıyor.

MHP'liler Bahçeli'nin etrafında kenetlenerek gerekli cevabı verdiler.

Bu değişiklik paketi Türkiye'nin sıçrama yapması için oldukça önemlidir."

Etiketler; #bekir bozdağ #referandum
banner863
Önceki Haber
Kırıkkale haberleri - FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 6 polis gözaltına alındı
Sonraki Haber
Son dakika haberleri - TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 44 terörist etkisiz hale getirildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.