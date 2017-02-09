Adalet Bakanı Bozdağ: Referandum tarihi 16 Nisan olarak görünüyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Referandum tarihi 16 Nisan olarak görünüyor" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TRT Haber'e konuk olan Bozdağ, referandum tarihini açıkladı.



Bakan Bozdağ'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:



Referandum tarihi 16 Nisan olarak görünüyor.



Kirli bir kampanya yürütülüyor, biz halkımıza bu konuyu doğru bir şekilde anlatacağız.



Hayır kampanyasını yürütenler AK Parti'nin içine yönelik de hesap yapıyor.



MHP'liler Bahçeli'nin etrafında kenetlenerek gerekli cevabı verdiler.



Bu değişiklik paketi Türkiye'nin sıçrama yapması için oldukça önemlidir."