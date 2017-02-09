Danıştay'dan
Danıştay'dan "ranta" fren
İşte Robin van Persie'ye verilen ceza
İşte Robin van Persie'ye verilen ceza
Bahçeli ve Yıldırım görüşmesi bitti
Bahçeli ve Yıldırım görüşmesi bitti
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması

Adalet Bakanı Bozdağ, TEOG birincisini tebrik etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında Türkiye birincileri arasında yer alan ortaokul öğrencisi Yusuf Enes Şahingöz’ü tebrik etti.

Adalet Bakanı Bozdağ, TEOG birincisini tebrik etti

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Bozdağ, TEOG sınavında 120 sorunun tamamını çözerek Türkiye birincileri arasında yer alan Yozgat’ın Boğazlıyan İMKB Şükran Ortaokulu öğrencisi Yusuf Enes Şahingöz’ü bakanlıktaki makamında kabul etti.

Yusuf Enes'in hem Boğazlıyan'ın hem de Yozgat'ın gururu olduğunu belirten Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf Enes'i tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bu başarıda büyük katkısı olan, ailesini ve öğretmenlerini de kutluyorum. Yozgat'ta eğitim alanında attığımız adımların meyvelerini topladığımız için de büyük memnuniyet duyuyorum. Yozgat, 2002 yılından bugüne kadar eğitim alanında yapılan yatırımlar ile adeta bir eğitim üssü haline gelmiştir. Yozgat'ın evlatları daha büyük başarılara imza atacaktır, buna yürekten inanıyorum."
Yusuf Enes Şahingöz de Adalet Bakanı Bozdağ'a teşekkür etti.

Bozdağ'ın kabulünde Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal ve öğrencinin babası Ali Şahingöz de hazır bulundu.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Yusuf Enes Şahingöz #teog birincisi #adalet bakanı bekir bozdağ
banner863
Önceki Haber
Filistin Devlet Başkanı Abbas Belçika'da
Sonraki Haber
Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Türkoğlu Gazze'de
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.