Adalet Bakanı Bozdağ, TEOG birincisini tebrik etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında Türkiye birincileri arasında yer alan ortaokul öğrencisi Yusuf Enes Şahingöz’ü tebrik etti.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Bozdağ, TEOG sınavında 120 sorunun tamamını çözerek Türkiye birincileri arasında yer alan Yozgat’ın Boğazlıyan İMKB Şükran Ortaokulu öğrencisi Yusuf Enes Şahingöz’ü bakanlıktaki makamında kabul etti.



Yusuf Enes'in hem Boğazlıyan'ın hem de Yozgat'ın gururu olduğunu belirten Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:



"Yusuf Enes'i tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bu başarıda büyük katkısı olan, ailesini ve öğretmenlerini de kutluyorum. Yozgat'ta eğitim alanında attığımız adımların meyvelerini topladığımız için de büyük memnuniyet duyuyorum. Yozgat, 2002 yılından bugüne kadar eğitim alanında yapılan yatırımlar ile adeta bir eğitim üssü haline gelmiştir. Yozgat'ın evlatları daha büyük başarılara imza atacaktır, buna yürekten inanıyorum."

Yusuf Enes Şahingöz de Adalet Bakanı Bozdağ'a teşekkür etti.



Bozdağ'ın kabulünde Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal ve öğrencinin babası Ali Şahingöz de hazır bulundu.

