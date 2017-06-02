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Adana'da jandarma minibüsü devrildi: 8 asker yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir olaya müdahale etmeye giden askerleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Adana'da jandarma minibüsü devrildi: 8 asker yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma minibüsünün devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler, Arslanlı Mahallesi'ndeki bir olaya müdahalede bulunmak için minibüsle hareket etti.

Adana Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki ağaca çarpan minibüs devrildi.

Jandarma minibüsündeki 8 asker çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #kozan
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