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Adana'da polis kırmızı alarma geçti!

ADANA, İstanbul ve Kayseri'deki bombalı saldırıların ardından polisin güvenlik alarm seviyesi 'kırmızı'ya çıkarıldı.

Adana'da polis kırmızı alarma geçti!

Kentte uzun namlulu silahlı ekipler devriyeleri sıklaştırdı. Kent giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında bütün araçlar durdurularak kontrol ediliyor. Park, alışveriş merkezleri ve caddelerde görev yapan polisler, şüpheli kişilere karşı uyarıldı. Güneydoğu ile batı içanadolu ve batı illerinin geçiş güzergahı olan Adana'daki otoban ve eski karayolu geçişlerinde de aynı uygulamalar yapılıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nce hazırlanan rapor doğrultusunda bomba yüklü olduğu şüphesiyle 35 AU 9984, 30 AL 284, 38 FM 725, 25 AT 173, 01 BGA 10, 21 ET 628, 63 K 1709, 34 RJ 3262 ve 61 TD 938 plakalı araçların ikiz plaka ya da çalıntı şüpheleri bulunduğu, müdahale edilirken dikkatli olunması uyarısı yapıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana güvenlik önlemleri #adana kırmızı alarm
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