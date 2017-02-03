Adana'da terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Erbil E, Murat S. ve Şiyar U'nun kent merkezinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Zanlıların bulunduğu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Erbil E. tutuklandı, Murat S. ve Şiyar U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



