İstanbul'da polise silahlı saldırı!
İstanbul'da polise silahlı saldırı!
SON DAKİKA | Şehit sayısı 15'e çıktı
SON DAKİKA | Şehit sayısı 15'e çıktı
Dolar ne kadar
Dolar ne kadar
Kayyum atandı
Kayyum atandı

Adana'da terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'da terör operasyonu

 Adana'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Erbil E, Murat S. ve Şiyar U'nun kent merkezinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların bulunduğu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Erbil E. tutuklandı, Murat S. ve Şiyar U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklama #terör operasyonu #adana
banner863
Önceki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaları ziyaret etti
Sonraki Haber
Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.