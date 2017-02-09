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Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör örgütü PKK'ya operasyon

Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör örgütü PKK üyelerine yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyelerine mekan ve lojistik destek sağladığı ileri sürülen şüphelilerle ilgili operasyon düzenledi.

15 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #operasyon #pkk
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