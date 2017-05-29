AKP milletvekili Şamil Tayyar, darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'le ilgili önemli açıklamalar yaptı. Tayyar, Adil Öksüz'ün saklandığı yerle ilgili olarak ABD Konsolosluğu'nu işaret etti, Adil Öksüz'ün Amerika Konsolosluğu'nda olabileceğini söyledi.

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün Amerikan konsolosluğunda olabileceğini söyledi.



Akşam Gazetesi'ne konuşan Tayyar, Adil Öksüz'ün nerede olduğuna dair soruya yanıt verdi. Tayyar, Amerikan konsolosluğuna işaret etti.



"ABD KONSOLOSLUĞUNA BAKILMALI: Birincisi öldürülmüş, infaz edilmiş olabilir. İki yurt dışına kaçırılmış olabilir. Üçüncüsü de Türkiye’de güvenli bir bölgede saklanıyor olabilir. Güvenli bölge neresi diye sorulduğunda da bir konsoloslukta, bir ülkenin mahrem karargahında saklanıyor olabilir eğer infaz edilmediyse kaçmadıysa. Çünkü Türkiye’de rastgele bir yerde saklanmaları da çok zor. Amerikan Konsolosluğuyla bir irtibattan söz edildi işte aslında imkan olsa da bir Amerikan konsolosluğuna bakılabilse. Bu bir ihtimal. Bu konuda şüphe var. Şüpheleri gidermek için Amerikan konsolosluğunda bir arama yapılsa aslında fena olmaz. Polise istihbaratçılara kapıyı açmayabilirler ama bir heyet oluşturulur ve onların da onaylayacağı bir heyet oluşturup konsoloslukta inceleme yapılabilir aslında."



"PES ETTİM" AÇIKLAMASI



Geçen ay Kanun Hükmünde Kararname ihraçlarına tepki göstererek "Pes ettim, artık yokum” diyen Tayyar, bu açıklamasına da değindi. Tayyar, "Bizim reaksiyonumuz Tayyip Erdoğan’a değil, onun etrafında oluşturulmak istenen bürokratik duvara yöneliktir. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanımızla siyasiler arasına girerek kalın bariyerler oluşturmaya çalışan bir akıl var. " dedi.



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