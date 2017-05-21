FETÖ’nün kilit ismi Adil Öksüz’ü serbest bırakan hâkimlerden Çetin Sönmez itirafçı oldu. Ankara 2’inci Sulh Ceza Hâkimliği, Sönmez’in elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alınmasına hükmetti. Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına yapılan itiraz, Hakim Sönmez tarafından “delil olmadığı” gerekçesiyle reddedilmişti.

15 Temmuz'da Akıncı Üssü’nde gözaltına alınan FETÖ’nün TSK imamı Adil Öksüz’ü serbest bırakan hâkimlerden Çetin Sönmez, itirafçı oldu.



Hakimler ve Savcılar Kurulunun, FETÖ soruşturması kapsamında ihraç ettiği Sönmez’in, elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alınmasına hükmedildi. Kararı, Ankara 2’inci Sulh Ceza Hâkimliği verdi.



Gazete Habertürk’ün haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı çıkarılan Sönmez, Muğla Ortaca'da yol kontrolü sırasında yakalanmıştı.



Ankara Emniyetine sevk edilen Sönmez, sorgusunda FETÖ ile irtibatını itiraf etti. Önceki gün çıkarıldığı Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz tarafından sorgulanan Sönmez, tutuklanması talebiyle Nöbetçi Ankara 2’inci Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.



Ceza Hâkimi, Sönmez'in elektronik kelepçe takılarak, konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verdi.



Akıncı Üssünde gözaltına alınanlar arasında olan Adil Öksüz, savcılık sorgusunun ardından Hâkim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcının itirazı Hâkim Sönmez tarafından 'tutuklamaya yönelik delil olmadığı' gerekçesiyle reddedilmişti.





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