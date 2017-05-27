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Afganistan'da bombalı saldırı: 10 ölü

Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti

Afganistan'da bombalı saldırı: 10 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Adraskan ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şirzad köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında patladığını belirtti.

Saldırıda aralarında kadınların bulunduğu 10 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Farhad, 6 kişinin yaralandığını söyledi.

Herat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getiren Farhad, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Afganistan #bombalı saldırı
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