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Afyonkarahisar'da feci kaza: 40 yaralı

Afyonkarahisar'da iki yolcu otobüsünden birinin diğerine çarpmasının ardından yaralananlar tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da feci kaza: 40 yaralı
Afyonkarahisar'da aynı firmaya ait iki yolcu otobüsünden birinin diğerine çarpması sonucu 40 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ç.G. yönetimindeki 09 DH 102 plakalı yolcu otobüsü, Dazkırı-Dinar karayolunun 5. kilometresindeki kavşakta A.C'nin kullandığı 20 AYK 50 plakalı aynı firmaya ait yolcu otobüsüne arkasından çarptı.

Kazada, otobüslerde bulunan 40 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince götürüldükleri Afyonkarahisar ve Dinar ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Etiketler; #Otobüs #kaza #yaralı
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