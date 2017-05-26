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Ağrı'da 29 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda Ağrı'da 29 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı'da 29 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Valiliği, Van-Çaldıran yolu üzerinde 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van-Çaldıran yolu üzerinde Bölücü Terör Örgütü PKK'lı teröristler tarafından 3 TIR'ın yakılması olayına müteakip bölgede operasyon düzenleyen Jandarma Özel Hareket Kuvvetlerimizce 29 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada 3 Uzman Çavuşumuz ve 1 güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Operasyonlarımız devam edecektir" denildi.


Kaynak: DHA
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