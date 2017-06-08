Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi
Korkunç kaza: Ölüler var
Korkunç kaza: Ölüler var
Gençlik örgütleri iftar sofrasında buluştu
Gençlik örgütleri iftar sofrasında buluştu

Ağrı'da kaçak tüp operasyonu

Doğubayazıt ilçesinde, 46 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda standartlara uymayan bin 520 kaçak tüp ile bin 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ağrı'da kaçak tüp operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 46 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerine karşı düzenleyeceği saldırılarında kullanılabilen ve standartlara uygun olmayan bin 520 kaçak tüp ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca, herhangi bir tüp bayiliği bulunmayan baraka, dükkan, büfe gibi mekanlarda markalı ya da markasız mutfak tüpü satışı yapanlara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Çalışmalar sonucu ilçe merkezi ile ilçeyle bağlı mahallelerde tespit edilen 46 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda, bölücü terör örgütünün güvenlik güçlerine karşı düzenleyeceği olası el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırılarda kullanılan, yasak olduğu halde LPG istasyonlarından doldurularak halk sağlığını tehlikeye düşüren, İran'da doldurulduktan sonra tekrar kaçak yollarla ülkemize sokularak haksız rekabete yol açan çeşitli markalarda toplam bin 520 adet kaçak tüp ile bin 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir."

Açıklamada, söz konusu işyeri sahiplerine, "haksız rekabete yol açtıkları", "Markalar Kanunu'na muhalefet ettikleri" ve "tüp kaçakçılığı" yaptıkları gerekçesiyle adli işlem başlatıldığı aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ağrı #Doğubayazıt #Kaçak Tüp #operasyon
banner863
Önceki Haber
Babadağ Teleferik Projesi
Sonraki Haber
“Çocuğumla Okuyorum“ projesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.