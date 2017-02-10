Ağrı'da korkutan deprem

Ağrı'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde deprem meydana geldi.



4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin saat 15.27'de meydana geldiği öğrenildi.



AÇIKLAMA YAPILMADI



Öte yandan depremden sonra herhangi bir can ya da mal kaybının olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.



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