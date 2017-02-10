Başbakan Yıldırım Aksaray'da konuştu
Başbakan Yıldırım Aksaray'da konuştu
SON DAKİKA | Ağrı'da korkutan deprem
SON DAKİKA | Ağrı'da korkutan deprem
Kılıçdaroğlu: Kimsenin can güvenliği yok
Kılıçdaroğlu: Kimsenin can güvenliği yok
Rusya'dan önemli açıklama
Rusya'dan önemli açıklama

Ağrı'da korkutan deprem

Ağrı'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ağrı'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde deprem meydana geldi.

4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin saat 15.27'de meydana geldiği öğrenildi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Öte yandan depremden sonra herhangi bir can ya da mal kaybının olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #deprem #ağrı
banner863
Önceki Haber
Trump, Şi'ye söz verdi: 'Tek Çin politikasına bağlı kalacağım'
Sonraki Haber
AKP'yi işgal girişimi davasında 8 tahliye talebi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.