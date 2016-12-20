Ağrı’da termometreler eksi 34 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi’nde soğuk hava etkisini sürdürürken, gece en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında 34 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde, en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 34 derece ile Ağrı’da ölçüldü.



Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar sıkı giyinerek aşırı soğuktan korunmaya çalışırken, sokak ve caddelerdeki seyyar satıcılar ise ürünlerini battaniyeyle örttü.



Zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayan halk, araçlarının ve iş yerlerinin camları buz tuttuğu için araçlarını naylon ve battaniyeler ile koruyor.



Öte yandan, geçen günlerde kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından kar altında olan araçlar ise aşırı soğuktan dolayı sahipleri tarafından çıkartılamıyor.