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Ahmet Ece, akrabasının evinde yakalandı

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan Şırnak'ın Fındık Beldesi eski belediye başkanı Ahmet Ece, akrabasının evinde yakalandı

Ahmet Ece, akrabasının evinde yakalandı

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık Beldesi'nin eski belediye başkanı Ahmet Ece, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan Ece'nin, Gaziosmanpaşa Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşayan bir akrabasının yanında saklandığını belirledi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, Ece'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ece'nin işlemleri devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ahmet Ece #eski Belediye Başkanı #fındık #operasyon #terör
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