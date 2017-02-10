Ahmet Türk'ten Devlet Bahçeli kararı

Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle önce görevden alınan, sonra tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.
BAHÇELİ KARARI
Tedavi için hafta sonunda Ankara’ya gitmesi beklenen Ahmet Türk’ün, şartların uygun olması halinde, daha önce kendisi ile ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceği belirtildi.
ulusalkanal.com.tr
Tedavi için hafta sonunda Ankara’ya gitmesi beklenen Ahmet Türk’ün, şartların uygun olması halinde, daha önce kendisi ile ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceği belirtildi.
Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle önce görevden alınan, sonra tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.