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Ahmet Türk'ten Devlet Bahçeli kararı

Tedavi için hafta sonunda Ankara’ya gitmesi beklenen Ahmet Türk’ün, şartların uygun olması halinde, daha önce kendisi ile ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceği belirtildi.

Ahmet Türk'ten Devlet Bahçeli kararı

Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle önce görevden alınan, sonra tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

BAHÇELİ KARARI

Tedavi için hafta sonunda Ankara’ya gitmesi beklenen Ahmet Türk’ün, şartların uygun olması halinde, daha önce kendisi ile ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceği belirtildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #mhp devlet bahçeli #mardin #ahmet türk
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