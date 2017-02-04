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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'dan 'evlilik programları' açıklaması

Şikayet rekoru kıran evlilik programlarıyla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'dan önemli açıklama geldi. Bakan Kaya, "Ben cezadan yana değilim, toplum değerleri doğrultusunda TV yöneticilerinin de bunu görerek gerekeni yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Yaptırımlar olmalı ama ceza değil" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'dan 'evlilik programları' açıklaması

CNN TÜRK'te canlı yayına konuk olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, evlilik programlarına ilişkin de soruları yanıtladı. Bakan Kaya, Hakan Çelik'in TV'lerde yayımlanan evlilik programlarıyla ilgili sorusuna, bu programların aile değerlerine zarar verdiği cevabını verdi.

Bu programlara ilişkin bakanlığa çok fazla şikayet geldiğini belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, "Aile değerlerine zarar veriyor' diye şikayetler geliyor. 'Ceza verilsin', 'kaldırılsın' diyorlar. Bu konuda kamuoyu baskısı oluşmalı. ABD'de sivil toplum kuruluşları var, onları baskı oluşturuyor. Bizde de bunlar olmalı. Ben cezadan yana değilim, toplum değerleri doğrultusunda TV yöneticilerinin de bunu görerek gerekeni yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Yaptırımlar olmalı ama ceza değil" diye konuştu.

Bebeğe cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bebeğe cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, bu konuda TV yöneticileriyle bir araya geleceğini de söyledi. Çocuk yaşta yapılan evlilikler ve çocuklara yönelik cinsel istismarı "toplumun kanayan yarası" olarak niteleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bu konuyu eğitim ile aşabileceklerini belirtti.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Fatma Betül Sayan Kaya #evlilik programları
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