Akdeniz Belediyesine görevlendirme

Mersin'de "PKK/KCK terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla aranan HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk görevden uzaklaştırıldı.Kaynak: AA
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında "PKK/KCK terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verilen Türk'ün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Türk, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılırken, belediye başkan vekilliği görevine de Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş getirildi.
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