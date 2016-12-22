Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de saat 14.04'te yerin 7,6 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de saat 14.04'te yerin 7,6 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin ardından herhangi bir can ya da mal kaybı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.



ulusalkanal.com.tr