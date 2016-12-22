Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de saat 14.04'te yerin 7,6 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin ardından herhangi bir can ya da mal kaybı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.
ulusalkanal.com.tr
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de saat 14.04'te yerin 7,6 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de saat 14.04'te yerin 7,6 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.