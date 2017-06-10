Akdeniz'de saat 11.12'de yerin 5,6 kilometre derinliğinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Akdeniz'de saat 11.12'de yerin 5,6 kilometre derinliğinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de deprem meydana geldi.



Saat 11.12'de olan depremin büyüklüğünün 3,9 olduğu belirtildi.



Depremin derinliğinin 5,6 kilomete olarak ölçüldüğü belirtilirken, deprem herhangi bir panik yaratmadı.



ulusalkanal.com.tr