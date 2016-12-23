Akdeniz'de yaklaşık 100 kişi boğuldu

Birleşmiş Milletler, Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında iki farklı kazada dün yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğunu ve Akdeniz'de sığınmacı ölümlerinin bu yıl 5 bini aştığını bildirdi

0 0 0 0

Birleşmiş Milletler, Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında iki farklı kazada dün yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğunu ve Akdeniz'de sığınmacı ölümlerinin bu yıl 5 bini aştığını bildirdi

Kaynak: