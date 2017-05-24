Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı'nda öngörülen çerçevede bir sonraki oturuma hazır olduklarını söyledi. Akıncı, "Buna ilk kez toprak ayarlaması konusunda harita çalışması yapılması hususu da dahildir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum kesimi ile gerekleştirilen müzakerelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının, ilk Kıbrıs konferansında öngörülen çerçevede konferansın bir sonraki oturumuna gitmeye hazır olduğunu söyledi. Akıncı, müzakerelerin ilerlemesinde Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tavrının önemli rol oynadığını belirtti.



Bir sonraki konferans için hazır olduklarını ifade eden Akıncı, "Buna ilk kez toprak ayarlaması konusunda harita çalışması yapılması hususu da dahildir." dedi.



Cenevre’deki Kıbrıs Konferansının ilk oturumunu hatırlatan Akıncı, Yunanistan'ın “hazır olmadığı” bahanesiyle toplantının yapılamadığını söyledi.



Akıncı, Rum tarafından beklentilerinin mutabık kalınmış konular çerçevesinde ön şart öne sürmeden Kıbrıs konferansının sonuçlandırılması olduğunu belirtti.







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