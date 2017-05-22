AKP’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin belli olmasının ardından gözler Kabinede yapılacak değişikliğe çevrildi. AKP kulislerine göre, kabinede değişiklik 24 Mayıs günü yapılacak toplantıda belirlenecek.

AKP kongresi yapıldı, Ahmet Davutoğlu’nun ekibi ve FETÖ ile bağlantısı bulunduğu iddia edilen bazı isimler Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’ndan çıkarıldı.



Gözler şimdi de kabinede yapılacak değişikliğe çevrildi.



Buna göre, kabinede yapılacak değişiklik kongre sonuçlarına 2 günlük itiraz süresinin dolacağı 24 Mayıs Çarşamba günü konuşulacak.



Toplantı kapalı grup olacak. Toplantıda Başbakan Binali Yıldırım da grup başkanı seçilecek.



AKP kongresinde 5 kabine üyesi MKYK’da yer aldı. Nurettin Canikli, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak kabinedeki yerini korurken, liste dışı kalan Kaynak ve Müezzinoğlu’nun yerine Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu girdi.



Partinin kuruluşundan bu yana MKYK’da görev alan ve Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Nükhet Hotar’ın, MKYK’da yer almaması ise kulislerde “kabineye gireceği” şeklinde yorumlandı.



Kabinede yapılması beklenen değişikliklerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partiyi önümüzdeki günlerde kampa alacak. Bu kampta partinin yol haritası belirlenecek.



AKP kulislerinde belediye başkanlıkları, il ve ilçe teşkilatlarında da bazı değişikliklerin yapılacağı konuşuluyor.



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