AKP, CHP, MHP ve Vatan Partisi birlikte yürüdü

Antalyalılar teröre karşı 'Tek Ses Tek Yürek' pankartı altında birleşti, ABD güdümlü PKK terörüne tepki gösterdi.
Antalya Valiliği, AKP, CHP, MHP, Vatan Partisi, Jandarma ve Garnizon Komutanlıkları, Ticaret ve Meslek Odaları, Belediyeler ve Demokratik Kitle Örgütleri de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
Onbinlerce Antalyalı, terör örgütü PKK'yı lanetledi.
Ellerinde Türk Bayrakları ile alana giden vatandaşlar Amerikan destekli terörle mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.
Karaman ve Mersin'de ise taraftar grupları, İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarını protesto etti.
Eylemlerin bir başka adresi Yalova oldu. Kayseri'de gerçekleşe terör saldırısını protesto eden vatandaşlar 100 metrelik Türk Bayrağı taşıdı.
Hatay'da sosyal medya üzerinden haberleşen yaklaşık 200 kişi, araçlarıyla konvoy oluşturarak terör örgütü PKK'yı lanetledi.
Kütahya'da da vatandaşlar, PKK'ya ve meclisteki uzantılarına tepki gösterdi.
Spor Toto 3. Lig 3. Grupta Muğlaspor’lu futbolcular sahaya polis, jandarma ve komando beresi takarak çıktı. Seremoniye polis ve jandarma da futbolculara eşlik ederken taraftarlar teröre tepki gösterdi.
Haber: Mesut Törün - Devrim Aşkın Karasoy
Kamera: Devrim Dönmez Koçak
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