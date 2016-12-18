AKP, CHP, MHP ve Vatan Partisi birlikte yürüdü

Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan on binlerce vatandaş teröre karşı tek ses, tek yürek oldu. AKP, CHP, MHP ve Vatan Partisi 'nin yer aldığı mitingten ABD destekli teröre karşı "birlik" mesajı verildi.

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Antalyalılar teröre karşı 'Tek Ses Tek Yürek' pankartı altında birleşti, ABD güdümlü PKK terörüne tepki gösterdi.



Antalya Valiliği, AKP, CHP, MHP, Vatan Partisi, Jandarma ve Garnizon Komutanlıkları, Ticaret ve Meslek Odaları, Belediyeler ve Demokratik Kitle Örgütleri de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.



Onbinlerce Antalyalı, terör örgütü PKK'yı lanetledi.



Ellerinde Türk Bayrakları ile alana giden vatandaşlar Amerikan destekli terörle mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.



Karaman ve Mersin'de ise taraftar grupları, İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarını protesto etti.



Eylemlerin bir başka adresi Yalova oldu. Kayseri'de gerçekleşe terör saldırısını protesto eden vatandaşlar 100 metrelik Türk Bayrağı taşıdı.



Hatay'da sosyal medya üzerinden haberleşen yaklaşık 200 kişi, araçlarıyla konvoy oluşturarak terör örgütü PKK'yı lanetledi.



Kütahya'da da vatandaşlar, PKK'ya ve meclisteki uzantılarına tepki gösterdi.



Spor Toto 3. Lig 3. Grupta Muğlaspor’lu futbolcular sahaya polis, jandarma ve komando beresi takarak çıktı. Seremoniye polis ve jandarma da futbolculara eşlik ederken taraftarlar teröre tepki gösterdi.









Haber: Mesut Törün - Devrim Aşkın Karasoy

Kamera: Devrim Dönmez Koçak

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