AKP'de ilk tasfiyeler gerçekleşti. Şaban Dişli, Yasin Aktay, Nükhet Hotar gitti. MYK’ya yeni giren isimler Ravza Kavakçı Kan, Hamza Dağ, Mahir Ünal oldu

AKP'nin yeni sözcüsü Mahir Ünal'ın yaptığı açıklamayla ilk tasfiyeler belli oldu.



İlk olarak Şaban Dişli MYK dışında bırakıldı. Onun yerine ise daha önce AKP Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Cevdet Yılmaz, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin yerine getirildi. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin önemli isimlerinden olan Mehmet Dişlinin kardeşi Şaban Dişli'nin görevini yürütmesi parti içinde rahatsızlık yaratıyordu.



AKP MKYK üyesi Mahir Ünal da Cevdet Yılmaz'dan boşalan Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.



AKP'de tasfiye edilen ikinci isim ise Nükhet Hotar oldu. AKP Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar'ın yerine ise AKP MKYK üyesi Hamza Dağ getirildi.



AKP'de tasfiye edilen üçüncü isim ise Yasin Aktay oldu. Yasin Aktay'ın yaptığı AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini ise AKP MKYK üyesi Ravza Kavakçı Kan üstlendi. Yine Yasin Aktay ile ilgili olarak FETÖ'cü iddiaları siyaset kulislerinde sık sık dile getiriliyordu. Aydınlık