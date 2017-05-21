AKP 3’üncü Olağanüstü Kongresi Ankara Spor Salonunda başladı. Yeniden Genel Başkan seçilecek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanlık görevini bırakacak Başbakan Binali Yıldırım kongreye birlikte girdi. MKYK seçiminin yapılacağı kongrede Gül ve Davutoğlu’na yakın isimlerin yer almaması ve FETÖ ayağının tasfiyesi bekleniyor.

AKP’de dikkatler Ankara Spor Salonunda yapılan 3’üncü olağanüstü kongrede.



998 gün aradan sonra yeniden genel başkan seçilecek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kongre salonuna Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte girdi.



Ana sloganı "Yeni Atılım Dönemi" olan kongreye Başbakan Binali Yıldırım’ın bizzat arayıp davet ettiği 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül katılmadı. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın ise kongreye geldiği görüldü.



Kongrede Erdoğan ve Yıldırım’ın konuşma yapmasının ardından tüzük değişikliği oylanacak. Yeni tüzüğe göre Başbakan Binali Yıldırım’ın MYK görev alabilmesi için Genel Başkan Vekilliği görevi getirilecek. Erdoğan’ın ‘Rabia’ olarak nitelenen seçim meydanlarındaki sloganı ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ de partinin temel amaçları arasında tüzüğe giriyor. Yeni tüzükte MKYK’ya “Gerek görülen yerlerde teşkilat kurmak ve kaldırmak” yetkisi de veriliyor. Yeni dönemde disiplin cezalarının ağırlaştırılması bekleniyor.



Tüzük değişikliğinin ardından önce Genel Başkan seçimi yapılacak. Sonra da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu ile Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.



Yeni MKYK listesinde Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le ilişkisi olan isimlerin kesinlikle yer almayacağı vurgulanıyor. FETÖ ile ilişkili isimlerin de tasfiye edileceği belirtiliyor.



Kongrede üyelere sunulacak listede, AKP Genel Başkan Yardımcıları Yasin Aktay, Şaban Dişli, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yer almaması dikkati çekti.



Kongre, genel başkanın teşekkür konuşmasıyla sona erecek.





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