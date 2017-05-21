AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, AKP Genel Başkan Vekilliği koltuğuyla ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, tüzük değişikliği ile getirilecek olan AKP Genel Başkan Vekilliği koltuğunun Binali Yıldırım'a özel olduğunu belirterek kendisinden sonra kalkabileceğini söyledi.



Şahin, Habertürk canlı yayınında şu açıklamalarda bulundu:



Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman AKP kadrolarının lideriydi. Genel Başkan olmadığı zamanlarda da. Fiili liderlik durumunu resmiyete dönüştürüyoruz. Uyum döneminde devletimizin sorun çözme kapasitesinin yükselebileceğini söyleyebiliriz. Bu bir geçiş dönemi. Yıldırım ve Erdoğan uyumu geçiş dönemindeki sorunları ortadan kaldırdı. Aralarındaki uyum devam edecek.



GENEL BAŞKAN VEKİLLİĞİ



Genel Başkan Vekilliği makamı Yıldırım siyasette olduğu sürece olacak diye düşünüyorum.



Kurtulmuş: Gerekirse Bakanlar Kurulu'nda da değişiklik yapılır



AKP'deki MYK ve MKYK değişikliklerinin olacağını hatırlatan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, kabine revizyonu sorusuna da yanıt verdi. Kurtulmuş, kabine değişikliği için "Gerekirse Bakanlar Kurulu'nda da değişiklik yapılır" dedi.



Kurtulmuş Habertürk canlı yayınında şunları söyledi:



"2019'a kadar 2 yıl süremiz var ama siyaset bu kadar vakit kullanmayı mümkün kılmaz. Uyum yasalarını çıkarmak, geçiş sürecinin gerektirdiği adımları atmak, bütün bunları götürecek olan da AK Parti kadrosu. Bu kongrenin en önemli amacı da bu. AK Parti yeni dönemi taşımaya hazırdır. Gerekirse Bakanlar Kurulu'nda da değişiklik yapılır."



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