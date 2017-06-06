AKP sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar krizi için telefon diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan Kuveyt, Ürdün ve Endonezya yetkilileri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Öte yandan AKP Sözcüsü, ikinci darbe girişimi hazırlığı iddialarıyla ilgili olarak "15 Temmuz'u savuşturmuş olan çok kritik bir süreçte kendi milleti ile birlikte püskürtmüş olan Türkiye Cumhuriyeti devleti bundan sonra bir darbe girişimine müsaade etmeyecektir." dedi.

AKP sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar krizi için telefon diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, bu konudaki gelişmelere ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve Malezya Başbakanı Necip Tun Abdürrezzak ile telefonda görüştü.



Öte yandan AKP Sözcüsü, ikinci darbe girişimi hazırlığı iddialarıyla ilgili olarak "15 Temmuz'u savuşturmuş olan çok kritik bir süreçte kendi milleti ile birlikte püskürtmüş olan Türkiye Cumhuriyeti devleti bundan sonra bir darbe girişimine müsaade etmeyecektir." dedi.



Ünal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



KATAR KRİZİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar krizinin çözümüne ilişkin, Kuveyt, Ürdün ve Endonezya ile telefon görüşmeleri yaptı.



KILIÇDAROĞLU'NA YANIT



Rabia, Mısır'a ait bir kavram değildir. Rabia her türlü darbeye karşı olmaktır. Bizim medeniyetimize ait bir kavramdır. Kılıçdaroğlu'nun kültürümüze ne kadar uzak olduğunu anlıyoruz. Hangi odaklarla ortak bir söylemi kullandığını görüyoruz. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de hem orduda, yargıda, Emniyet'te FETÖ'nün beli kırılmıştır. Cumhurbaşkanımız açık bir şekilde paralel devlet olarak nitelendirdiği bu yapıya ortak bir tavır takınma çağrısına kimin karşı çıktığını, kimin kalkan olduğunu biliyoruz. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu siyasi yapılanmayı soruyor. AK Parti bütün siyasal sistemini ilçe, il ibaşkanlıklarında 17-25 Aralık'tan sonra çok ciddi bir temizlik yapmıştır. Ama Kılıçdaroğlu bir temizlik yaptı mı?



15 HAZİRAN'DA DARBE İDDİASI



15 Temmuz'u savuşturmuş olan çok kritik bir süreçte kendi milleti ile birlikte püskürtmüş olan Türkiye Cumhuriyeti devleti bundan sonra bir darbe girişimine müsaade etmeyecektir. Bundan iki gün önce MYK üyeleri ile birlikte Sincan'daydık. Orada çatı davaya katıldık. Birilerinin bu millete karşı bir psikolojik tavır içinde olduğunu gördük. Buna müsaade edilmeyecektir. Bu konuyu kaleme alan köşe yazarının yaptığı anlamına gelmiyor. Birilerini umutlandıracaksak kimse umutlanmaya kalkışmasın. Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayaktadır.



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