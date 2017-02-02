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AKP, “Evet” kampanyası için stratejisini belirlemeye çalışıyor

AKP, referandum sürecinde izleyeceği yol haritasını netleştirmeye çalışıyor. AKP yönetimi, teşkilatı eğitime aldı. 81 ilden gelen siyasi ve hukuki işler başkanları genel merkezde buluştu.

AKP, “Evet” kampanyası için stratejisini belirlemeye çalışıyor
Anket sonuçlarından tedirgin olan AKP, “Evet” kampanyası için stratejisini belirlemeye çalışıyor.

1 Kasım'da AKP’ye oy veren 8 milyon seçmenin Başkanlık için kararsız olduğunu tespit eden AKP yönetimi teşkilatı eğitime aldı. 81 ilin siyasi ve hukuki işler başkanları genel merkezde buluştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kampanya sürecinde izleyecekleri yol haritasını anlattı.

Muhalefetin değişiklik paketini yanlış değerlendirdiğini belirten Yazıcı, Cumhurbaşkanı’na verilen yetkilerin fazla olmadığını savundu.

Hayati Yazıcı ayrıca, teşkilat yöneticilerine Parti Genel Merkezi’nin hazırladığı "Evet" kitapçıklarını da dağıttı.


ulusalkanal.com.tr
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