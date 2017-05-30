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AKP Grup Toplantısında olay: Erdoğan'ın korumaları vekil danışmanlarını dışarı çıkartmak istedi

AKP'nin grup toplantısı olaylı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları milletvekili danışmanlarını dışarı çıkartmak istedi. Tartışma yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genel başkan olarak ilk kez kürsüye çıkacağı AKP’nin bugünkü Meclis grubu öncesi arama gerilimi yaşandı. 

Cumhurbaşkanlığı korumaları, Erdoğan’ın gelişi öncesinde toplantının yapılacağı salonda bomba köpeğinin de kullandıldığı güvenlik araması yapmak istedi. Korumalar, bunun için de o sırada salonda bulunan eski milletvekilleriyle birlikte vekilleri için yer tutan danışmanlardan dışarı çıkmalarını istedi.

​Salondaki eski milletvekilleri dışarı çıkarılmak istenmelerine itiraz ederken, danışmanlar da alkışlı ıslıklı tepki gösterdi.

Etiketler; #erdoğan #AKP
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